Um acidente de trânsito marcou a manhã desta segunda-feira, 19, no pontilhão da Praça Itália. Ninguém ficou ferido.

O motorista de um Gol seguia pela rua João Lourenço Rodrigues (sentido Vila Prado) e afirmou que teria perdido o freio do carro. Desgovernado, o veículo subiu no canteiro central e atingiu uma mureta de concreto do pontilhão.

O socorrista da motolância foi ao local, porém o motorista recusou atendimento médico. O Gol teve danos materiais.

