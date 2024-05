Carro colide contra guardrail na rodovia Washington Luís, em São Carlos

SIGA O SCA NO

A frente do veículo ficou destruída: motorista se feriu - Crédito: Maycon Maximino

Um carro colidiu em um guardrail na tarde desta quarta-feira, 22, no km 235 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital/interior.

A motorista do veículo disse que um outro carro a teria fechado e ao desviar, perdeu o controle, avançou pelo canteiro central e colidiu com violência contra o guardrail e ainda, em uma mureta de concreto. A frente do carro ficou destruída.

Com dores no peito, a vítima entrou em contato com o pai e, por meios próprios, foi até o Hospital Universitário para atendimento médico. Uma unidade resgate da concessionária que administra a rodovia atendeu a ocorrência.

