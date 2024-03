Carro capota após ser atingido por outro veículo na Washington Luiz

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Um capotamento foi registrado no final da tarde deste domingo (03), no Km 241+800 metros da Rodovia Washington Luiz (SP-310), em São Carlos.

O motorista do Honda Civic afirmou que transitava no sentido interior/capital, quando um carro colidiu em sua lateral, fazendo com que ele rodasse e fosse para o canteiro central, caindo na valeta de escoamento de água e capotando.

O condutor do outro carro não parou e o casal que ocupava o Honda Civic não se feriu, dispensando as equipes de socorro que estiveram no local.

