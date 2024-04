Carreta bate embaixo de viaduto, no trevo da Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Uma carreta colidiu em um viaduto nesta tarde de sábado (20), na Rodovia Washington Luiz (SP-310), na parte de baixo do trevo de acesso da Avenida Getúlio Vargas.

O motorista conduzia o caminhão pela rodovia, no sentido interior/capital, quando, por motivos a serem apurados, bateu contra uma coluna de sustentação e a parte de cima do viaduto, indo parar do outro lado.

Ninguém ficou ferido, porém os pedaços do veículo ficaram espalhados nas duas pistas e o trânsito foi desviado para a alça de acesso.

