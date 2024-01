Carga de ração animal avaliada em R$ 199 mil é roubada na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Três criminosos foram os responsáveis por um assalto ocorrido por volta das 3h desta quinta-feira, 25, em um posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. O motorista de 53 anos, que foi feito refém, foi libertado em Iracemápolis e o bandidos levaram uma carga de ração animal avaliada em R$ 199 mil, além de R$ 3 mil da vítima e um celular.

O motorista compareceu na Guarda Municipal de Iracemápolis e narrou o crime, salientando que pernoitava no posto de combustíveis quando, por volta das 4h foi acordado por dois desconhecidos armados. Foi obrigado a deitar de bruços na cama do carreta. Minutos depois, um terceiro comparsa entrou no veículo e rumaram até Iracemápolis, onde foi libertado.

O motorista foi em busca de auxílio na GM da cidade e após narrar o crime, o caminhão trator foi recuperado. Já o semirreboque placa CPN5F35 e a carga (1.465 sacos de ração animal), dinheiro da vítima e celular foram levados pelos criminosos.

