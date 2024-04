Caminhão furtado em Ribeirão Preto é recuperado pela PM em São Carlos

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caminhão furtado em Ribeirão Preto foi recuperado pela Polícia Militar na tarde de ontem em São Carlos.

Policiais militares foram acionados na rua Dr. Aurélio Catani, região do São Carlos VIII, onde uma denúncia dava conta que um veículo suspeito estava pelo local. Quando chegaram, perceberam que o caminhão ostentava placas da cidade de Itariri/SP com sinais claros de adulteração. Através do chassi os PMs descobriram que se tratava do caminhão furtado.

Diante da situação, o veículo foi apresentado no plantão policial e permaneceu à disposição do proprietário.

Leia Também