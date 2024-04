Caminhão carregado com massa asfáltica tomba na SP-310, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Carregado com massa asfáltica, caminhão tombou na SP-310 - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão carregado com massa asfáltica tombou na tarde desta terça-feira, 23, no km 243 da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior/capital.

Por motivos ignorados, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro central e em seguida atingiu um barranco, tombando em seguida.

Com fortes dores no peito e no abdômen, a vítima foi socorrida pela unidade resgate da concessionária que administra a rodovia à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também