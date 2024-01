Caça-níquel é apreendida em bar no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Imagem ilustrativa - Crédito: Divulgação

Uma máquina caça-níquel foi apreendida na noite de sábado (27), em um bar localizado na Rua Riskala Hadade, Santa Felícia .

Durante uma operação conjunta entre a equipe de fiscalização da prefeitura municipal, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, buscando vistoriar o funcionamento dentro das regularidades e conformidades legais estabelecidas, garantindo assim mais segurança e qualidade nos serviços prestados pelos estabelecimentos, foi localizada uma máquina de jogo de azar em um bar.

O equipamento foi lacrado e apreendido, sendo apresentado no plantão policial, junto com o proprietário do estabelecimento, para esclarecimento dos fatos.

