Bebê de quase 2 meses morre após parada cardíaca no Hospital Universitário

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A morte de uma bebê de 1 mês e 23 dias, devido a um ataque cardíaco, será investigada pela Polícia Civil de São Carlos. O fato teria ocorrido às 5h40 desta segunda-feira no Hospital Universitário, em São Carlos. A mãe da pequena vítima formulou boletim de ocorrência na CPJ.

Ela narrou às autoridades policiais que a filha começou a passar mal no dia 14 deste mês, ao apresentar um quadro febril. Foi até a UPA Vila Prado e orientada a ir no Hospital Universitário, o que teria ocorrido no dia seguinte e de acordo com os profissionais que a atenderam, seria somente um resfriado.

No domingo, 18, a bebê apresentou diarreia e voltou na UPA Vila Prado, mas devido à demora no atendimento, com meios próprios, foi até o HU e afirmou que demorou aproximadamente 1h20 para ser atendida e após, a filha foi colocada para receber soro e após 5 minutos, a mãe disse que a filha começou a fazer barulhos estranhos e pediu a presença de uma enfermeira. Minutos depois, com a presença da profissional, a bebê estaria desfalecida e foi encaminhada a um médico. Porém foi constatada a morte da pequena devido a uma parada cardíaca. A mãe foi solicitada a fazer um boletim de ocorrência, para que a filha pudesse ser encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar a causa mortis. No BO consta que a morte da bebê seria devido a um ataque hipovolêmico séptico.

