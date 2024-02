Avô é suspeito de abusar sexualmente de criança de 5 anos

Viatura Polícia Civil no plantão policial -

Uma menina de cinco anos foi internada no hospital municipal de Ibaté na noite na última quinta-feira (8) se queixando de dores na barriga e febre. Após exames, os médicos suspeitaram que ela possa ter sido abusada sexualmente.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), na quarta-feira (8) a mãe percebeu que a filha não estava bem e no dia seguinte foi até a cidade de Ibaté visitar a irmã, quando a menina passou a se queixar de dores.

A mãe resolveu procurar o Hospita Municipal, onde os médicos constataram forte odor na vagina e após exames, descobriram lacerações na vagina, além de alargamento do canal vaginal, que são indicios de doença inflamatória pélvica e penetração.

Aos policiais, a mulher contou que no final do mês passado a filha foi passar alguns dias na casa do avô, que mora em Rio Claro e retornou no dia 2 de fevereiro.

Assim que receber alta a menina deverá ser submetida a exame de corpo de delito e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

