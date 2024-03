Avô e neta ficam feridos em acidente no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Samu atendeu as duas vítimas: ambas levadas à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um avô de 50 anos e sua neta de 10 anos, que estava na garupa, foram vítimas de um acidente no começo da tarde desta sexta-feira, 1, no Jardim Santa Felícia.

As vítimas estavam em uma moto e transitavam pela Avenida Bruno Ruggiero (sentido centro/bairro) e no cruzamento com a rua Cid Silva Cesar foram atingidos por um veículo, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

O avô sofreu ferimentos pelo corpo e a neta, trauma na perna. Ambos foram socorridos pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

