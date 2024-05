Após ser vítima de agressão, homem morre em São Carlos

Vítima estava internada na Santa Casa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um possível caso de agressão ocorrido em Descalvado, resultou na morte do auxiliar de serviços gerais Márcio R. Rodrigues de Moraes, 47 anos, na Santa Casa de São Carlos. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

O irmão de vítima formulou queixa-crime e relatou a sua versão dos fatos. Segundo consta no documento policial, Márcio teria sido agredido inicialmente no dia 21 deste mês e o fato teria se repetido na noite de sexta-feira, em um bar no Morada do Sol. A vítima teria apanhado de desconhecidos e chegou a ficar internada no hospital municipal da cidade e depois transferida para a Santa Casa de São Carlos onde teve alta no dia seguinte e foi para um sítio com o irmão que afirmou ter saído para tratar de alguns cães e quando retornou para casa, viu o irmão em convulsão, na cama.

Acionou uma ambulância e Márcio foi novamente encaminhado na tarde de sábado, 25, para o hospital de Descalvado. Devido ao seu quadro de saúde, foi novamente transferido para a Santa Casa de São Carlos e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, por volta das 5h de domingo, 26, após seu estado de saúde agravar, morreu. O caso será investigado pela Polícia Civil.

