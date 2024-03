Após queda em obra, pedreiro morre na Santa Casa

Vítima estava internada na Santa Casa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Em meio a uma morte, um gesto de amor e solidariedade. Assim agiu a família do pedreiro Januário Teixeira de Cerqueira, 53 anos, que faleceu por volta das 2h desta quarta-feira, 28, na Santa Casa de São Carlos. Os órgãos da vítima foram doados para pessoas que necessitam de transplante.

Januário era pedreiro de profissão e no dia 23 deste mês, sofreu uma queda de aproximadamente 3 metros durante suas atividades profissionais em uma obra na rua Regina Célia Silva Vasconcellos, no Cidade Aracy.

Januário perdeu o equilíbrio e com a queda bateu a cabeça no chão. Sofreu traumatismo craniano e foi socorrido com vida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros. Desde então estava internado na Santa Casa de São Carlos e na madrugada de quarta-feira teve a morte encefálica constatada.

Em meio a dor, familiares autorizaram a doação de órgãos para pessoas que estão na fila do transplante. A morte de Januário foi registrada em boletim de ocorrência na CPJ.

