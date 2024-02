Pais ainda querem saber o que aconteceu com filho encontrado morto do lado de fora da Oasis

Crédito: Arquivo pessoal

Neste sábado (23) completa l 10 anos que o estudante da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Sérgio Gonçalves Lima, o “Panco”, que na época tinha 22 anos, foi encontrado sem vida do lado de fora da casa de shows Oasis Eventos, onde ele havia participado de uma festa de formatura. Desde então os pais, que moram na capital, buscam respostas sobre que aconteceu com o filho naquela madrugada.

Nesta data eles fizeram uma postagem nas redes sociais cobrando respostas, confira na íntegra:

Na data de hoje completa 10 anos do falecimento de Sérgio Gonçalves Lima, conhecido por PANCO, estudante da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar.

Participante de um evento de formatura na noite de 23/02/2014 no salão de Eventos OASIS ( São Carlos ) e encontrado com sinais de espancamento próximo ao salão os quais ocasionaram seu falecimento.

Diante de muitas falas contraditórias, atos de omissões que permeiam este caso, nós pais de Sérgio desde o início das investigações buscamos esclarecimentos e respostas para o que aconteceu a Sérgio dentro do salão OASIS até o momento que seu corpo foi encontrado na estrada próximo ao salão, ainda com vida; mas devido a omissão de atendimento e a demora do mesmo veio a falecer.

Uma caminhada árdua e difícil para nós pais, que acompanhamos de perto as investigações desse caso.

Passaram-se 10 anos e o que temos: Uma trajetória junto a Governo de Estado, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Ministério Público de São Carlos ( junto a promotoria , onde embasados de fatos e ações NÃO realizadas nas investigações e que não deixaram claro fatos acontecidos dentro do inquérito policial e que nos apresenta lacunas sem respostas e consequentemente não nos trouxeram a real verdade do que aconteceu a Sérgio Gonçalves Lima e os autores de seu espancamento.

Essas investigações contou durante este 10 anos com 5 arquivamentos e por muitas contestações de nós pais junto a promotoria de São Carlos com 5 novas reaberturas do caso. O que nos leva a entender quantas falhas houve dentro das investigações.

Nos chamaram de INCONFORMADOS, pela nossa insistência na busca pela verdade . Será que devemos nos conformar com as INJUSTIÇAS?

Não podemos aceitar uma JUSTIÇA DE CONVENIÊNCIA!

Não desistiremos de lutar pela VERDADE!

Sabemos que para DEUS nada é IMPOSSÍVEL!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também