São Carlos registra mais uma morte por Covid-19 e chega a cinco óbitos em 2024

Coronavírus - Crédito: Pixabay

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que a cidade contabiliza neste momento 1.671 casos positivos para COVID-19, sendo que 449 casos positivos foram registrados em janeiro. De 1º a 22 de fevereiro já são mais 1.222 casos positivos registrados, sendo 769 registrados somente de 16 a 22/02, com mais uma morte registrada, totalizando neste momento 5 óbitos, 1 no mês de janeiro e 4 em fevereiro.

Trata-se de uma mulher de 85 anos com comorbidades que veio a óbito no dia 20 de fevereiro. A idosa tinha recebido 3 doses da vacina contra a COVID-19.

