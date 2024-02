São Carlos já registrou 4 mortes e 902 casos de Covid-19 em 2024

Covid-19 - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que a cidade contabiliza neste momento 902 casos positivos para COVID-19, com 4 óbitos confirmados. Em janeiro foram registrados 449 casos positivos e 1 óbito. O óbito registrado em 19/01/24 é de uma mulher de 70 anos internada com comorbidades com 5 doses da vacina. Neste mês de fevereiro já foram registrados 453 casos positivos para a doença, sendo 234 na semana de 01/02 a 10/02 e 219 de 11 a 15/02/24 e 3 óbitos. Em 03/02 foi registrado o óbito de um homem de 72 anos com 2 doses da vacina; em 06/02 de uma mulher de 75 anos com 4 doses da vacina e no dia 09/02 de uma mulher de 82 anos com 2 doses da vacina.

