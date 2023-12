Estado de SP amplia vacinação com Bivalente para segunda dose

SIGA O SCA NO

Mulher recebe vacina - Crédito: divulgação/PMSC

A partir desta sexta-feira (8), o Estado de São Paulo, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, amplia a vacinação com Pfizer Bivalente para a segunda dose de reforço para todos os idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos a partir dos 12 anos, que tenham recebido a primeira dose há pelo menos 6 meses. Cada município ficará responsável por definir seu calendário de ampliação. Todos estão abastecidos e com estoques regularizados.

Segundo Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo, a vacinação é essencial diante de novas variantes. “O Brasil tem registrado novas variantes, a última no Estado de SP foi em outubro, desta forma, é primordial que a população procure os postos de vacinação e recebam o reforço contra a Covid-19, principalmente os grupos prioritários, como idosos e imunossuprimidos”, completou a médica.

Até esta quinta-feira (7), em todo o estado de São Paulo, mais de 9,1 milhões de doses de Bivalente foram aplicadas. Estão à disposição da população mais de 5 mil postos no estado. A Bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a Covid-19, por isso, oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron.

A vacinação com a bivalente e demais doses podem ser acompanhadas diariamente pelo VacinaJá, disponível no link: https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.

