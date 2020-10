InformaSUS da UFSCar lança projeto que divulga experiências da Atenção Básica à Saúde durante a pandemia de Covid-19

O projeto "Experiências da Atenção Primária à Saúde - invenção e resistência em tempos de pandemia" foi criado pelo InformaSUS, projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) que divulga informações sobre a pandemia de Covid-19. O objetivo da ação é mostrar a importância da Atenção Básica à Saúde no enfrentamento do novo Coronavírus, além de divulgar e documentar experiências desenvolvidas em municípios, territórios e comunidades junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) e com participação social - por meio de lives transmitidas nas redes sociais do InformaSUS e reportagens, também veiculadas no portal do projeto de extensão (www.informasus.ufscar.br).

Outra missão da iniciativa é exibir a potência do SUS como uma política pública universal no enfrentamento às desigualdades regionais e sociais do Brasil. O desenvolvimento da ação também contou com o apoio de diversas universidades, como a Universidade de São Paulo (USP), universidades federais Fluminense (UFF), da Grande Dourados (UFGD), do Oeste do Pará (UFOPA), Rural do Semi-Árido (UFERSA), de Santa Maria (UFSM), além da própria UFSCar.

Até o momento, já foram transmitidas cinco lives divulgando experiências de Atenção Primária à Saúde: na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo; em Mossoró, no Rio Grande do Norte; em Rurópolis, no Pará; em Niterói, no Rio de Janeiro; e em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. A próxima será apresentada nesta quinta-feira (1º/10) sobre o enfrentamento da pandemia pelos ribeirinhos do Abaré, em Santarém (PA). As lives apresentam detalhes das experiências, articulando perspectivas de gestores, trabalhadores, usuários, movimentos, universidades, compondo os olhares, suas produções e significados.

Todas as lives e reportagens estão disponíveis no site do InformaSUS (www.informasus.ufscar.br). Mais informações sobre o projeto podem ser solicitadas pelo e-mail contatoinformasus@ufscar.br.

