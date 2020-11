Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – IFSC -USP e Diretoria de Ensino realizam Feira Virtual de Ciências: os clubes classificados receberam troféus e medalhas de ouro, prata e bronze

Divulgação dos Classificados na Feira Virtual de Ciência e Tecnologia - Crédito: Divulgação

Durante as últimas semanas foram realizados a “Feira Virtual de Ciência e Tecnologia do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – CEPOF – IFSC – USP de 2020”, bem como o evento de “Homenagem aos Professores da Rede Estadual de Ensino” nos 7 municípios de abrangência da Diretoria Regional de Ensino - Região de São Carlos, dentro da parceria do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) –IFSC – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e a Diretoria Regional de Ensino - Região de São Carlos, tendo como dirigente a Profa Débora Gonzalez Costa Blanco.

O tema da Feira de Ciências foi: “As Grandes Invenções que Mudaram o Mundo”. Ao refazer a trajetória dos principais cientistas e inventores e aprender o princípio das suas invenções os jovens estudantes e seus professores puderam adentrar, de modo expressivo, na produção da ciência e não apenas no uso da mesma.

A fase preparatória da Feira iniciou-se em novembro de 2019, por meio da capacitação dos professores e coordenadores interessados. Em seguida, foram formados 91 Clubes de Ciências, os quais desenvolveram seus experimentos e pesquisas desde o início do ano de 2020. Com o imprevisto contexto de pandemia e isolamento social, optou-se por realizar a feira em caráter virtual. Os Clubes de Ciências produziram, então, vídeos educacionais e uma monografia, a partir da pesquisa sendo realizada. Ao longo do ano os estudantes e professores foram orientados por meio de encontros virtuais realizados sob a coordenação da Profa. Wilma Barrionuevo - Difusão científica do CEPOF e Coordenadora das ações. Durante o mês de outubro tais materiais foram julgados por cerca de 30 professores e pesquisadores da USP, coordenados pelos professores do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP - INCT - Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF), Dr. Vanderlei Salvador Bagnato( Diretor do IFSC - CEPOF - INCT - USP), Dr. Euclydes Marega Junior (Coordenador de Difusão Científica do CEPOF - INCT - IFSC -USP) e Dr. Sebastião Pratavieira( CEPOF - INCT - IFSC -USP). Ao final, foram classificados cerca de 50 Clubes, sendo que 10 Clubes empataram em primeiro lugar. A divulgação foi feita durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os Clubes classificados receberam troféus, além de medalhas de ouro, prata, e bronze. Todas as escolas receberam troféus de participação. As coordenadoras pela Diretoria de Ensino foram a Dirigente Débora Gonzalez Costa Blanco e a professora Marília Faustino, representando o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino.

Ao longo desses 5 anos de existência dos Clubes de Ciências, as atividades desenvolvidas incluíram as seguintes ações: 1) Criação de mais de 200 Clubes de Ciências em escolas públicas estaduais; 2) Capacitação de professores e coordenadores, 3) Capacitação dos alunos e montagem dos experimentos, 4) Realização de aulas técnicas ao vivo, pela internet; 5) criação e distribuição de kits educacionais de áreas diversas da ciência para todas as escolas estaduais inscritas; 6) Realização da Feira de Ciência e Tecnologia da USP para exposição dos experimentos e para atrair estudantes ao ambiente universitário; 7) Exposição dos experimentos produzidos nas escolas estaduais e em espaços públicos; 8) videoaulas pela TV e internet; 9) Aulas eletivas em escolas estaduais para capacitação na plataforma computacional Arduino e em Robótica e formação de novos Clubes de Ciências. Ao final, foram alcançadas cerca de 40 mil pessoas, por meio dos Clubes de Ciências, capacitações de Professores, Feiras de Ciências, Exibições em Praça Pública, videoaulas pela internet e aulas pela TV. Escolas que foram agraciadas com Medalha de Ouro: EE Attília Prado Margarido -Clube de Ciências: Regando Conhecimento - São Carlos EE Luciano Ivo Tognetti - Clube de Ciências: ERROR 404 - Descalvado EE José Ferreira da Silva - Clube de Ciências: FrankSTEM - Descalvado EE Aracy Leite Pereira Lopes, D.- Clube de Ciências: Velozes e Fumegantes - Descalvado EE José Ferreira da Silva-Clube de Ciências: Enigma -Descalvado EE Maria Ramos – Prof.ª- Clube de Ciências: MaRa Sabino – São Carlos EE Orlando Perez- Clube de Ciências: Rainha Vermelha – São Carlos EE Maria Ramos – Profª- Clube de Ciências: Incríveis Máquinas Voadoras! - São Carlos EE Orlando Perez- Clube de Ciências: Força Jovem - São Carlos EE Edésio Castanho- Clube de Ciências: Estrelas da Ciência - Ibaté Nas palavras da dirigente Regional de ensino ProfaDébora Gonzalez Costa Blanco , as parcerias com o Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) - USP, alcançaram os objetivos, com resultados positivos mesmo em época de pandemia, e explica: “ Mesmo em tempos de pandemia e isolamento social, a parceria entre a Diretoria de Ensino- Região de São Carlos e o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) produziu bons frutos. Com a participação de 91 Clubes de Ciências de 36 escolas de anos finais do ensino fundamental e ensino médio, 110 professores e 315 estudantes, o evento foi um sucesso “. A Feira Virtual de Ciênciasdo CEPOF – IFSC - USP em parceria com a Diretoria Regional de Ensino - Região de São Carlos, estimulou professores e estudantes ao desenvolvimento e filmagem de experimentos a partir dos kits educacionais “Aventuras na Ciência”, doados e produzidos pelo CEPOF – IFSC – USP e a empresa parceira Educar (www.educarecompanhia.com). A feira, cujo objetivo é desenvolver o protagonismo juvenil, o letramento científico e a alfabetização científica, estimula os estudantes, por meio de premiações, a perseguirem seus sonhos de pesquisadores. Fontes: Kleber Chicrala - Coordenador de Jornalismo Científico do CEPOF -INCT - IFSC -USP ,Profa Débora Gonzales Costa Blanco – Dirigente Regional de Ensino, Profa.Dra Wilma Barrionuevo - Difusão científica do CEPOF e Coordenadora das Ações, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Diretor do IFSC – CEPOF – INCT - USP.





