Vídeo mostra homem com criança no colo sendo arrastado pela enchente

Homem e criança foram arrastados pela enchente - Crédito: Reprodução

Homem é criança sendo amparados após serem arrastados pela correnteza.

Um veículo que circula nas redes sociais mostra um homem com uma criança no colo sendo arrastado pela enchente. O fato aconteceu na esquina do calçadão com a rua Episcopal, perto da Casas Bahia. Pessoas que assistiam a cena entram em pânico.

O SCA recebeu outro vídeo que mostra o homem e a criança amparados por populares. Por sorte nada de mais grave aconteceu com eles.

