Unidades de Saúde continuam aplicando a 2ª dose da vacina bivalente contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) permanece aplicando a segunda dose de reforço da bivalente contra a COVID-19 em idosos (60 anos ou mais) e em imunossuprimidos a partir de 12 anos, respeitando o intervalo de 6 meses da última dose.

A vacina bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já aplicados no país. Por isso, oferece maior proteção contra as variantes mais recentes do coronavírus.

A aplicação da dose de reforço da bivalente foi recomendada pelo Ministério da Saúde em todas as cidades do Brasil devido à identificação de duas sublinhagens de uma variante da Covid no país (JN.1 e JG.3).

Em São Carlos, a imunização é realizada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, nas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) e nas USF’s (Unidades de Saúde da Família) presentes em todas as regiões da cidade.

Segundo Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, a medida segue orientação do Ministério da Saúde e se baseia em análise epidemiológica, que mostra que os idosos e imunocomprometidos são os mais vulneráveis às formas graves da COVID-19 e necessitam de reforço imunológico por meio de vacinação em um período de tempo mais curto.

Na cidade já foram aplicadas 51.890 doses da bivalente, o que corresponde uma cobertura vacinal de 26,50%.

