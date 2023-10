Trânsito na avenida Francisco Pereira Lopes é interditado na região do antigo Casa Branca

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Obras Públicas informa que interditou totalmente na manhã desta sexta-feira (27/10) a avenida Francisco Pereira Lopes, no trecho entre a rua Fabiana Porto Morasco (Casa Branca) até avenida Parque Faber (Rotatória do Cristo) no sentido USP/SHOPPING, para execução da obra da galeria do Córrego Mineirinho e remanejamento de rede de esgoto a ser executado na avenida Francisco Pereira Lopes. A interdição permanece até o próximo domingo (29/10).

A Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) orienta os motoristas para que evitem este local e procurem rotas alternativas de desvio, como a rua Ângelo Passeri, rua Manoel José Serpa, Rua João Batista de Toledo, avenida dos Sanhaços, Avenida Bruno Ruggiero Filho. Já para acessar a região central as opções são as ruas Oscar Jensen, Maestro João Seppe, Quinze de Novembro e rua Episcopal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também