São Carlos está entre as 100 cidades brasileiras com maior concentração de ricos, mostra estudo

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) lançou o estudo “Onde estão os ‘ricos’ do Brasil”, que mostra os locais com maior renda por habitante.

O levantamento considera os dados de rendimento declarados no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2018, dividido pelo total da população de cada local. O objetivo é analisar a média de rendimento das pessoas mais ricas e onde há maior concentração desta população no Brasil.

São Carlos foi classificada na posição 74º do ranking, com renda média de 1.891,65 reais por habitante. A vizinha Araraquara está melhor classificada. A Morada do Sol ocupa a posição 59, com renda média de 1.982,94 reais por habitante. A melhor colocada na região é Ribeirão Preto, na 26ª posição, onde a população tem renda média de 2.431,56 reais.

Confira o ranking com as 10 cidades de maior renda média no Brasil (Município/Renda Média da População/Patrimônio Líquido Médio da População):

Nova Lima (MG) – R$ 6.253,03 – R$ 321.820,35

Santana de Parnaíba (SP) – R$ 5.384,77 – R$ 279.054,00

Aporé (GO) – R$ 5.233,93 – R$ 736.225,72

São Caetano do Sul (SP) – R$ 4.565,34 – R$ 214.099,50

Niterói (RJ) – R$ 4.186,51 – R$ 131.999,52

Florianópolis (SC) – R$ 3.998,30 – R$ 151.856,42

Santos (SP) – R$ 3.763,84 – R$ 140.565,88

Porto Alegre (RS) – R$ 3.725,15 – R$ 145.051,23

Vitória (ES) – R$ 3.516,16 – R$ 132.039,06

Campos do Jordão (SP) – R$ 3.493,98 – R$ 82.853,52

Confira o ranking com as 10 cidades de menor renda média no Brasil (Município/Renda Média da População/Patrimônio Líquido Médio da População):

São João do Soter (MA) – R$ 36,33 – R$ 223,38

Milagres do Maranhão (MA) – R$ 36,14 – R$ 425,07

Turilândia (MA) – R$ 35,90 – R$ 75,48

Primeira Cruz (MA) – R$ 34,86 – R$ 86,62

Jenipapo dos Vieiras (MA) – R$ 34,72 – R$ 375,00

Chaves (PA) – R$ 34,10 – R$ 136,62

Centro do Guilherme (MA) – R$ 32,99 – R$ 258,64

Cachoeira do Piriá (PA) – R$ 31,48 – R$ 221,32

Matões do Norte (MA) – R$ 26,70 – R$ 321,61

Fernando Falcão (MA) – R$ 19,89 – R$ 156,00

