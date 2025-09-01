(16) 99963-6036
PROHAB oferece cursos gratuitos no Planalto Verde e no Eduardo Abdelnur

01 Set 2025 - 15h49Por Da redação
PROHAB oferece cursos gratuitos no Planalto Verde e no Eduardo Abdelnur - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

A Progresso e Habitação de São Carlos - PROHAB, por meio do seu Departamento Social, em parceria com a Prefeitura de São Carlos e a Caixa Econômica Federal, está com as inscrições abertas para os cursos de artesanato com acompanhamento de psicologia e pedagogia para as crianças, dança (forró e street dance), dentro do Projeto de Pós-Ocupação.
A iniciativa oferece atividades que visam o desenvolvimento pessoal e social, tendo como foco fortalecer os laços familiares e comunitários, além de promover inclusão social.
Segundo o presidente da PROHAB, Marquinho Amaral, a participação direta das famílias nos cursos é essencial, pois "torna os beneficiários mais comprometidos, levando-os a exercerem seus direitos e deveres com responsabilidade".

Na EMEB Ulysses Ferreira Picolo (Rua Hagar Cristina Rojo Rocha, nº 145, Eduardo Abdelnur), haverá Oficina de Artesanato para o Grupo de Mulheres, aos sábados, das 8h às 10h e das 10h às 12h; para o Grupo de Crianças haverá atendimento com Psicóloga e Pedagoga, aos sábados das 8h às 10h e das 10h às 12h; Aulas de Forró, às quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 e das 20h30 às 21h30; e Aulas de Street Dance, aos sábados, das 8h às 9h, das 9h às 10h, das 10h às 11h e das 11h às 12h.
Já no CEMEI Flávio Aparecido Ciaco (Av. Regit Arab, nº 1.434, Planalto Verde), para o Grupo de Mulheres haverá Oficina de Artesanato, das 14h às 16h e das 16h às 18h; para o Grupo de Crianças haverá atendimento com Psicóloga e Pedagoga, aos sábados das 14h às 16h e das 16h às 18h; e Aulas de Forró, às sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 e das 20h30 às 21h30.

Outras informações podem ser obtidas na PROHAB pelo telefone (16) 3373-7600 ou diretamente nas escolas indicadas acima.

