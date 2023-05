Prefeitura prepara almoço especial no restaurante popular do São Carlos 8 em homenagem ao dia das mães

Nhoque com molho à bolonhesa, arroz, refogado de cenoura com linguiça toscana, salada de repolho com abacaxi, suco natural de goiaba e chocolate com açaí foi o cardápio desta sexta-feira (12/05), do almoço servido no Restaurante Popular do São Carlos VIII e do jantar nas unidades do Cidade Aracy e do Antenor Garcia em homenagem ao Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (14/05).

Todas as refeições servidas nas unidades dos restaurantes populares são preparadas na Cozinha Piloto, localizada na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, onde também acontece o recebimento, seleção e processamento dos alimentos, em sua maioria oriunda da agricultura familiar do próprio município.

Os secretários de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, pasta que coordena os restaurantes e de Governo, Netto Donato, fizeram questão de acompanhar o almoço na unidade do São Carlos VIII.

“As refeições são feitas diariamente, servidas frescas no mesmo dia do seu preparo, seguindo todas as normas sanitárias vigentes. Preparamos mais de 1.500 refeições por dia, todas balanceadas e nutritivas. Nas datas comemorativas sempre solicitamos a elaboração de um cardápio especial”, relata o secretário de Agricultura e Abastecimento.

A refeição custa R$ 1,00 para a população, mesmo valor cobrado nas unidades do Cidade Aracy e do Antenor Garcia. Crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não vão pagam.

Netto Donato falou da preocupação do prefeito Airton Garcia para que as pessoas tenham acesso a uma alimentação digna. “O prefeito sempre fala que é muito importante fazermos obras, mas que o cuidado com o bem-estar das pessoas também significa um grande avanço na gestão de qualquer governo. Neste momento que o país passa, com muitas pessoas desempregadas, o oferecimento desse serviço faz a diferença para muita gente. Agradeço em nome do prefeito o trabalho de toda a equipe que prepara as refeições e que serve a população”, disse Netto.

O custo de manutenção dos restaurantes populares ultrapassar R$ 4,5 milhões anuais. Além da aquisição dos produtos alimentícios, entram nos custos os aluguéis, contas de água e luz, manutenção de maquinários e a contratação da empresa terceirizada que fornece a mão de obra.

Atualmente, São Carlos conta com três restaurantes populares: unidade do São Carlos VIII (Rua José Nazari, esquina com a Rua Capitão Luiz Brandão), onde é servido almoço das 11h30 às 13h; unidade do Antenor Garcia (Rua Jaime Bruno, nº 55), com jantar das 18h às 19h30 e unidade do Cidade Aracy (Avenida Vicente Laurito, nº 68) que também serve jantar das 18h às 19h20.

