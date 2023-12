Papai Noel Solidário fará a festa no Abrigo de Idosos Helena Dornfeld

O “Bom Velhinho” durante ação social no abrigo de idosos em 2022: carinho, empatia, solidariedade e amor - Crédito: Divulgação

O autônomo Marcelo Silveira do Patrocínio e esposa, Irene Bach Mantuani do Patrocínio, idealizadores do Papai Noel Solidário, ao lado de voluntários e amigos, irão fazer a festa para os internos do Abrigo de Idosos Helena Dornfeld. Neste sábado, 16, a partir das 10h, sairão em carreata para uma ação social que promete emocionar e encantar o final de semana em São Carlos, com muita magia natalina.

O Papai Noel Solidário sairá da Alameda dos Heliotropos e irá até a entidade filantrópica para entregar aos assistidos, alimentos, fraldas geriátricas, sabonetes líquidos, lençóis, fronhas e mini panetones.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Marcelo não escondeu a sua emoção e satisfação em poder realizar um ato de amor e carinho ao próximo.

Marcelo disse que a iniciativa começou em 2002, ao lado da irmã Melissa, quando residia em São Paulo. Ao lado da irmã, saiu pelas ruas da Capital paulista com um saco de pirulitos.

Ficou o gosto de “quero mais” e nos anos subsequentes a ação social cresceu com a ajuda de amigos e doações anônimas e chegou a atender seis comunidades.

Em 2021 fixou residência em São Carlos e em 2022 iniciou novamente a ação social e como o “sangue solidário” corre em suas vezes e com o apoio de dezenas de pessoas dará sequência ao seu projeto de Natal.

“É um trabalho de formiguinha. Conto com um grupo de amigos, de empresários, de trabalhadores de várias cidades de vários estados do Brasil e do exterior. Todos doam quantias em dinheiro e faço as contas e com notas fiscais, presto contas. Tudo feito na maior honestidade. E com o dinheiro arrecadado, as compras são em benefício das pessoas carentes. São 20 anos de um projeto envolto em carinho e amor que conta com a participação de mais de 60 pessoas e muitos colaboradores”, finalizou Marcelo.

