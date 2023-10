Mortes por AVC podem aumentar em 50% até 2050; neurologista da Santa Casa esclarece dúvidas

Neurologista Vitor Pugliesi faz um alerta para que as pessoas saibam reconhecer os sintomas e buscar o socorro imediato - Crédito: Comunicação Santa Casa

As mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC) no mundo podem aumentar em 50% até 2050, segundo dados da Organização Mundial do AVC. A estimativa prevê que, nos próximos 30 anos, o número de casos anuais deve subir de 6,6 milhões de vítimas, em 2020, para 9,7 milhões em 2050.

O Dia Mundial do Combate ao AVC é celebrado neste domingo (29/10). O neurologista Vitor Pugliesi faz um alerta para que as pessoas saibam reconhecer os sintomas e buscar o socorro imediato. (Veja mais abaixo).

Entendendo o AVC

O AVC acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando uma lesão cerebral, o que impede a circulação sanguínea. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento, maiores serão as chances de recuperação completa.

Desta forma, é primordial ficar atento aos sinais e sintomas, além de procurar atendimento médico imediato.

Existem dois tipos de AVC, que ocorrem por motivos diferentes:

AVC hemorrágico: ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.

AVC isquêmico: ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para as células cerebrais, que morrem. Essa obstrução acontece devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia). O AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos.

Sinais de alerta

O neurologista aponta que o AVC é uma manifestação neurológica que se instala de forma súbita, ou seja, de repente, a pessoa estava bem e, em seguida, apresenta um sinal.

“Quais são esses sinais? Paralisia de um lado do corpo, entortamento da boca, alteração de fala, alteração de consciência, alteração de marcha, entre várias outras. De forma simples, a gente tem que lembrar de uma sigla muito conhecida chamada SAMU. S de Sorriso, verifique se a pessoa tem uma alteração no sorriso. A de abraço, peça para essa pessoa te abraçar e veja se um lado está mais fraco que o outro. M de música, peça para a pessoa cantar uma música e, se houver uma alteração da fala, lembre-se do U de urgência. Ligar 192 Samu para ser referenciada para o hospital, porque o AVC é uma emergência”, disse.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico do AVC é feito por meio de exames de imagem, que permitem identificar a área do cérebro afetada e o tipo do derrame cerebral. Para o hemorrágico, as opções de tratamento geralmente são cirúrgicas, com a drenagem do sangramento ou alguns tipos de cateterismo cerebral, que é chamado de angiografia, quando ocorre o fechamento de uma malformação de uma artéria venosa ou de aneurisma cerebral.

Para o isquêmico, é realizado desobstrução do vaso. Para isso, é utilizado o trombolítico, uma medicação que age diretamente no coágulo de sangue, dissolvendo e reestabelecendo a circulação cerebral, deixando os sintomas menores ou até imperceptíveis. Porém, o trombolítico só pode ser utilizado em até 4 horas e meia após o início dos primeiros sintomas, por isso a importância do atendimento de emergência.

“O AVC é uma das doenças mais incapacitantes do mundo, uma em cada quatro pessoas vai ser acometida pelo AVC. Sabemos que a doença gera uma dependência de outras pessoas para os cuidados do dia a dia. As pessoas podem ficar acamadas, podem ter alteração de comunicação, podem perder seus trabalhos porque perdem a força. É uma doença que deixa várias sequelas que são relacionadas ao AVC. Por isso, todo empenho para prevenir e para minimizar seus sintomas é muito bem-vindo”, explicou Pugliesi.

Fatores de risco

– Hipertensão;

– Diabetes;

– Tabagismo;

– Consumo frequente de álcool e drogas;

– Estresse;

– Colesterol elevado;

– Doenças cardiovasculares, sobretudo as que produzem arritmias;

– Sedentarismo;

– Doenças do sangue.

Existem fatores que podem facilitar o desencadeamento de um AVC e que são inerentes à vida humana, como o envelhecimento. Pessoas com mais de 55 anos possuem maior propensão a desenvolver a doença. Além disso, características genéticas, como pertencer a raça negra, e história familiar de doenças cardiovasculares também aumentam as chances. Esses indivíduos, portanto, devem ter mais atenção e fazer avaliações médicas mais frequentes.

Recuperação pós-AVC

Em setembro de 2021, a operadora de máquinas Patty Carolina Dias, na época com 34 anos, sentiu uma forte dor de cabeça enquanto trabalhava durante o turno noturno. Ela contou que frequentemente tinha enxaqueca, mas que naquele dia estava mais forte do que o normal. Apesar dos medicamentos que tomou, as dores persistiam e os sintomas agravaram rapidamente, com paralisia do lado direito do corpo, dormência na perna e dificuldades de fala. Ela foi encaminhada para a UPA e, em seguida, até a Santa Casa.

“O médico disse que era AVC e falou que mais 5 minutos que eu ficasse no trabalho teria morrido, porque cheguei com o AVC bem avançado, paralisando tudo, não conseguia nem falar meu nome. De lá me mandaram para Santa Casa, fiquei internada três semanas até receber alta”. contou a operadora de máquina.

Patty disse que, após sair do hospital, realizou uma série de sessões de fisioterapia para o lado do corpo voltar totalmente. Continuou a fazer recuperação em casa e voltou ao trabalho após ficar um ano afastada. As dores de cabeça ainda ocorrem ocasionalmente, mas os medicamentos ajudam a controlar.

Atendimento de excelência

Neste ano, a Santa Casa tem atendido, em média, 23 casos de AVC por mês. A idade média dos pacientes é de 67 anos, sendo 44% de mulheres e 56% de homens.

Pacientes com histórico de diabetes representaram 78,6% e hipertensão 65,7%. Foram reabilitados com sucesso e tiveram alta hospitalar 86% dos pacientes e a taxa de mortalidade foi de 11%. A média de internação para os sobreviventes foi de 4,3 dias e 54% dos pacientes saíram do hospital sem sequelas ou com sequelas leves devido ao tratamento médico e a reabilitação.

A Santa Casa de São Carlos foi classificada na Categoria Platinum do Programa Angels, uma iniciativa internacional que busca qualificar os centros de atendimento de AVC (Acidente Vascular Cerebral). A instituição é a única Santa Casa do Brasil a obter esse título de excelência.

“Para nós é uma alegria imensa saber que a Santa Casa de São Carlos atingiu um nível de excelência internacional no atendimento ao AVC. Durante os últimos quatro anos, nós viemos reimplantado medidas, modificações, treinamentos, de tal modo que, chegando o paciente com AVC na Santa Casa de São Carlos, um protocolo já é acionado e em poucos minutos já sabe se o AVC é isquêmico ou hemorrágico e se sabe se há indicação ou não de fazer a medicação trombolítica”.

“Para cada minuto de AVC cerca de 2 milhões de neurônios são perdidos e os bons resultados ocorrem por conta de um trabalho intenso em movimento, desde a coordenação até a equipe de Neurologia, buscando sempre melhorar, implementar, e, sobretudo, saber como está o indicador do AVC do nosso município, porque conhecendo nossos dados sabemos como podemos melhorar”, complementou o neurologista.

