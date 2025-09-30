Festa da Padroeira do Brasil começa neste sábado na Paróquia Nossa Senhora Aparecida

O santuário abrigará Santa Missa e novena de segunda-feira à sexta-feira às 19h30 e aos sábados e domingos Santa Missa e novena às 18h - Crédito: divulgação

Começa neste sábado, 3 de outubro, e segue até o dia 12, a Festa da Padroeira 2025 na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Redenção. O santuário abrigará Santa Missa e novena de segunda a sexta-feira às 19h30, e aos sábados e domingos às 18h.

Todos os dias haverá praça de alimentação, com cachorro-quente, pastéis, bolo da Padroeira e outras atrações, além de apresentações musicais com a Banda Doce Veneno, STR 80, a dupla João Pedro e Zé Paulo e o cantor Picharillo.

Aos finais de semana haverá shows, brinquedos para as crianças e ação entre amigos. No dia da Padroeira, 12 de outubro, haverá missas nos seguintes horários: 06h – 08h – 10h (Dom Luiz) – 12h – 14h – 15h – 17h – 19h.

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, é uma das invocações de Maria, mãe de Jesus, e é a padroeira do Brasil.

O título, sempre evocado na Ladainha Lauretana, está relacionado ao dogma da Imaculada Conceição. A Igreja Católica celebra essa solenidade em 8 de dezembro. Nesta data, em 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, embora a festa já tivesse longa tradição. Essa devoção tem forte ligação com Portugal e, consequentemente, com o Brasil, pois desde 8 de dezembro de 1147, Portugal consagrou o país à Imaculada Conceição.

Venerada pela Igreja Católica, Nossa Senhora Aparecida é representada por uma pequena imagem de terracota de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de pele negra, atualmente alojada na Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida (SP).

Sua festa litúrgica é celebrada em 12 de outubro, feriado nacional no Brasil desde 1980, quando o Papa João Paulo II consagrou a basílica, hoje o quarto santuário mariano mais visitado do mundo, com capacidade para abrigar até 30 mil fiéis.

HISTÓRIA

Há duas fontes sobre o achado da imagem, preservadas no Arquivo da Cúria Metropolitana de Aparecida (anterior a 1743) e no Arquivo da Companhia de Jesus, em Roma. Elas foram registradas pelos padres José Alves Vilela, em 1743, e João de Morais e Aguiar, em 1757, e constam no Primeiro Livro de Tombo da Paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá.

Segundo os relatos, a aparição ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717, quando Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar e governante da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, passou por Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, durante viagem até Vila Rica.

RAINHA E PADROEIRA DO BRASIL

Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira Principal em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio XI. A imagem já havia sido coroada em 1904, em nome do Papa Pio X, por decreto da Santa Sé.

Pela Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980, foi decretado oficialmente feriado o dia 12 de outubro, dedicado à devoção a Nossa Senhora Aparecida. Também nessa lei, a República Federativa do Brasil reconhece oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira do país.

