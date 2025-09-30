Feira Popular do Livro chega a São Carlos com entrada gratuita

São Carlos recebe até o dia 10 de outubro a Feira Popular do Livro, realizada na Praça do Mercado Municipal, das 8h às 20h, com entrada gratuita.

O evento reúne grandes editoras, livrarias e distribuidoras do país, oferecendo um catálogo diversificado que vai de lançamentos a clássicos da literatura. A programação é voltada a leitores de todas as idades e tem como objetivo principal incentivar o hábito da leitura.

Além da comercialização de livros, a feira também tem caráter social. A organização fará a doação de 100 obras ao Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) e promoverá a arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade (FSS).

