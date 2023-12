Centro POP realiza almoço de Natal para população em situação de rua

Crédito: Divulgação

O Centro de Referência da População em Situação de Rua denominado “Maria Marcondes Vilela” (Centro POP), coordenado pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, realizou nesta quinta-feira, 14, um almoço especial de natal para os moradores em situação de rua que usam o serviço oferecido pela Prefeitura de São Carlos.

Centro POP realiza o acolhimento, atendimento e acompanhamento da população em situação de rua, por equipe interdisciplinar, voltados ao fortalecimento das redes sociais de suporte, autonomia, participação, inclusão social e a convivência comunitária e familiar das pessoas em situação de rua.

De acordo com o chefe de Seção de Apoio à Pessoa em Situação de Rua, Rodrigo Octaviano Pereira, no local são atendidas 80 pessoas por dia. “Aqui as pessoas em situação de rua têm acesso à higiene, café da manhã, lavagem de roupas, guarda de pertences, acesso à documentação civil e recebem encaminhamentos às diferentes políticas públicas, como saúde, trabalho e educação, além de receber o cartão alimentação para as refeições no Restaurante Bom Prato”.

“O espaço é muito importante para uma administração que cuida das pessoas. “Todos precisam de ajuda para sair dessa situação, ninguém escolhe morar na rua. É uma determinação do prefeito Airton Garcia oferecermos às pessoas em situação de rua oportunidades para que elas possam ressignificar suas trajetórias de vidas, por meio de um trabalho permanente e integrado, sempre pensando na reinserção social”, disse Rodolfo Hernane Ometto, secretário de Cidadania e Assistência Social.

Danilo Rafael Baldan frequenta o Centro POP há 6 meses e garante que o serviço oferecido é ótimo. “É nota 10, eu não tenho o que reclamar. Aqui eu tomo banho, ganho roupa, tomo café e já fiz curso de capacitação. Tudo isso ajuda muito a gente”, afirma o usuário.

O Centro POP está localizado na rua São Joaquim, 818, no centro. O horário de funcionamento é de segunda à sexta, das 8h às 17h. Já o pernoite é oferecido na Casa de Passagem Masculina (Albergue) que fica na rua Rotary Clube, 101, na Vila Marina e na Casa de Passagem Feminina, na rua Treze de Maio, 1.816, no centro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também