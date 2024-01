Caminhão enrosca em fiação e derruba poste na Avenida Morumbi

SIGA O SCA NO

Poste caiu após fiação enroscar em um caminhão - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão de grande porte teve sua carga enroscada na fiação e como consequência, derrubou um poste na Avenida Morumbi (sentido bairro/represa do Broa) no final da manhã desta quinta-feira, 11.

A fiação caiu no leito carroçável de acesso ao local conhecido como “Favelinha da Fepasa” e fez com que a região ficasse sem energia elétrica. O motorista do caminhão deixou o local.

