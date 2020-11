Airton Garcia visita a imobiliária Cardinalli

Airton Garcia, acompanhado do chefe de gabinete, José Pires, visitou a imobiliária Cardinalli. (Máscaras foram retiradas somente no momento da foto). - Crédito: Divulgação

Na última sexta-feira (20) o prefeito municipal reeleito, Airton Garcia realizou visitou a imobiliária Cardinali e foi recebido pelo diretor Italo Cardinali Filho. Na oportunidade encontrou com o jogador brasileiro de maior sucesso na carreira do basquete que atua na liga nacional americana de (NBA), Nenê Hilário.

O prefeito municipal, junto ao chefe de gabinete José Pires (Carneirinho),puderam conhecer as intenções de investimento que o astro da NBA pretende realizar na cidade de São Carlos.

Na ocasião também conheceu o Sr. Buzzo e sua esposa que estavam na imobiliária para tratar do breve lançamento Jardins do Porto, empreendimento que faz parte de um grandioso projeto que irá mudar a dinâmica da cidade com as novas vias de acessos que o projeto exige. “Hoje tenho a oportunidade de parabenizar pessoalmente o prefeito pela reeleição e a oportunidade em termos o encontro com essas duas pessoas que irão investir na cidade São Carlos” – destacou Italinho Cardinali.

