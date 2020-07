30% das pessoas que fazem agendamento para atendimento presencial no SIM não comparecem

A Secretaria Municipal de Fazenda, pasta que coordena os Serviços Integrados do Município (SIM), solicita aos munícipes que agendam o atendimento presencial na unidade central, para que comparecem no dia e horário marcado, já que mais de 30% dos agendamentos feitos online não se concretizam.

“As pessoas fazem o agendamento e não aparecem, não sabemos se conseguiram resolver o problema ou tirar dúvidas pelo site da Prefeitura, na página do SIM, que oferece vários serviços online, ou se simplesmente esquecem a marcação feita. Como estamos com horário reduzido de atendimento, ou seja, somente 5h por dia, essas faltas atrapalham quem realmente necessita do atendimento presencial”, explica Mário Antunes, secretário municipal de Fazenda reforçando que somente devem fazer o agendamento as pessoas que realmente não tem acesso a internet.

Confira os serviços disponibilizados pelo SIM Online: extrato imobiliário, IPTU, certidão de valor venal, certidão débitos imobiliários, ITBI, dados do cadastro imobiliário e mobiliário, certidão de situação da inscrição mobiliária, segunda de via parcelamento, emissão de alvará para empresas e autônomos, segunda via de ISS fixo e TLF, FIC - Ficha de Inscrição Cadastral, consulta pendências, certidão baixa, CND – Certidão Negativa de Débitos, Legislação Tributária, pagamento à vista de débitos inscritos em dívida ativa, entre outros.

É obrigatório o uso de máscaras para ter acesso ao interior das repartições municipais. As unidades disponibilizam álcool em gel. Quem realmente necessitar do atendimento presencial em unidades da Prefeitura de São Carlos deve acessar o link http://agendamento.saocarlos.sp.gov.br /.

