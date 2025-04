Tiradentes: o mártir da liberdade que se tornou símbolo nacional

Compartilhar no facebook

Tiradentes foi enforcado - Crédito: divulgação

Nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, o Brasil celebra o feriado nacional em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, figura central da Inconfidência Mineira e um dos primeiros mártires da luta pela independência do país.

Quem foi Tiradentes?

Nascido em 12 de novembro de 1746, na então Vila de São José do Rio das Mortes (atual cidade de Tiradentes, Minas Gerais), Joaquim José da Silva Xavier era alferes (posto militar) e também atuava como dentista prático, o que lhe valeu o apelido de "Tiradentes"

Influenciado pelos ideais iluministas e insatisfeito com os altos impostos cobrados pela Coroa Portuguesa, Tiradentes participou ativamente da Inconfidência Mineira, movimento que visava à independência da capitania de Minas Gerais. Após a delação do movimento, foi preso em 1789 e, após três anos de encarceramento, foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro

Por que 21 de abril é feriado?

A data de sua execução foi escolhida para homenageá-lo como herói nacional. Em 1890, logo após a Proclamação da República, o dia 21 de abril foi declarado feriado nacional em sua memória. No entanto, o feriado passou por períodos de supressão e restabelecimento ao longo dos anos, sendo definitivamente incorporado à legislação brasileira em 2002, por meio da Lei nº 10.607

Além disso, em 1965, Tiradentes foi oficialmente reconhecido como "Patrono da Nação Brasileira" pela Lei nº 4.897.

Legado e homenagens

Tiradentes tornou-se símbolo da luta pela liberdade e pela independência do Brasil. Sua imagem é frequentemente associada à resistência contra a opressão e à busca por justiça. Em Minas Gerais, a Medalha da Inconfidência é concedida anualmente em 21 de abril a personalidades que contribuíram para o prestígio do estado.

Neste dia, o país relembra não apenas a figura histórica de Tiradentes, mas também os valores de liberdade e justiça que ele representa.



Com informações do Wikipedia

