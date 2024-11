Publicitária são-carlense seguirá como primeira-dama de Porto Alegre

Valéria Leopoldino ao lado do esposo, Sebastião Melo (MDB), prefeito reeleito de Porto Alegre. - Crédito: arquivo pessoal

Com a reeleição do prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo (MDB), foi confirmado que uma publicitária são-carlense continuará exercendo o cargo de primeira-dama no Paço dos Açorianos, no período de 2025 a 2028. Valéria Leopoldino é nascida em São Carlos em 1962 e hoje tem 62 anos. Ela é filha do advogado Alcyr Affonso Leopoldino falecido no ano de 2018.

Valéria estudou no Colégio Diocesano La Salle, se graduou em Publicidade e Propaganda pela Unisinos com pós na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Casada há 34 anos com o goiano Sebastião Melo tem um filho de 24 anos, João Arthur Leopoldino Melo. A primeira dama, ao longo dos próximos quatro anos, deve manter as várias atividades que exerceu no primeiro mandato de Melo.

Valéria Leopoldino (ao centro da foto) com participantes de um projeto social: filha do saudoso advogado Alcyr, ela recebeu, em 2023, o título de Cidadã de Porto Alegre. (foto: Arquivo pessoal)

No ano passado, Valéria Leopoldino, recebeu o título de Cidadã de Porto Alegre. O projeto do vereador Ramiro Rosário (PSDB), foi aprovado por unanimidade. Valéria Leopoldino s vive na Capital gaúcha desde 1985.

De acordo com o vereador, ela tem um filho, quatro irmãs e três cachorros e, como marca, a força e a sensibilidade, a empatia, a solidariedade e o espírito acolhedor, principalmente em relação aos que mais necessitam.

Formada em publicidade e propaganda, Valéria se dedica ao acolhimento de mulheres, crianças, idosos e moradores de rua. Participa, entre outras, de campanhas de doações de alimentos, roupas, brinquedos e produtos de higiene que já beneficiou mais de 5 mil famílias. E coordena, ainda, a que estimula os esqueitistas a usarem capacete durante a prática deste esporte.

