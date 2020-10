Inscrições abertas para a 1ª Olimpíada Brasileira de Satélites do MCTI

Crédito: Portal da 1ª Olimpíada Brasileira de Satélites

Estudantes do Ensino Fundamental II, Médio, Técnico e Superior, além de interessados que não estejam cursando nenhum destes níveis, podem se inscrever para o Desafio da Olimpíada Brasileira de Satélites do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O evento ocorrerá na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), de 17 a 23 de outubro.



A organização da 1ª Olimpíada Brasileira de Satélites do MCTI conta com a participação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) por meio da coordenação do Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca*. O projeto se dá em parceria ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), à Agência Espacial Brasileira (AEB) e à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP).



O Desafio - Podem se inscrever equipes de 2 a 4 pessoas e mais um orientador (responsável legal), que deve ter mais de 18 anos. O desafio conta com palestras e minicursos e, ao final, os participantes deverão enviar seus projetos na forma de vídeos e documentos, os quais que serão avaliados por uma comissão de especialistas. Os melhores projetos poderão ser premiados. Confira a programação aqui - https://obsat.org.br/snct2020/.



Para a Reitora da UFSCar, Profª. Drª. Wanda Hoffmann, atuar na linha de frente da organização desta Olimpíada é uma oportunidade ímpar. "Formar pessoas por meio do conhecimento e transformar realidades por meio da Ciência é o que nos move", explica a Reitora. "É uma honra, para a UFSCar, atuar na 1ª Olimpíada Brasileira de Satélites do MCTI, com enorme potencial de transformar o futuro de crianças, jovens e adultos por todo País", conclui Wanda Hoffmann.



Satélites no nosso dia a dia - São utilizados para comunicações, monitoramento ambiental, segurança de fronteira, serviços de localização e até em jogos. Na Olimpíada, o objetivo é aproximar estas tecnologias de estudantes de todas as idades.



"A área de Satélites é cativante. Queremos motivar os estudantes e capacitá-los para que possam criar, projetar e participar da 1ª Olimpíada Brasileira de Satélites - isso tudo em equipe e se desafiando a cada dia", afirma o Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca, Coordenador da Olimpíada na UFSCar.



Inscrições - O prazo para inscrição é de 15 a 17 de outubro, pela internet. Interessados de todo Brasil podem participar.



São 3 categorias:



1. Satélites e Inteligência Artificial

2. Arte espacial

3. Aplicações de satélites



Informações:

-> Edital e inscrições - https://obsat.org.br/snct2020/

-> Facebook da 1ª Olimpíada de Satélites MCTI - https://www.facebook.com/obsatoficial

-> Site da 1ª Olimpíada de Satélites MCTI - https://www.obsat.org.br/



* Rafael Vidal Aroca é Professor do Departamento de Computação (DC) da UFSCar, Diretor da Agência de Inovação da Universidade e Coordenador da 1ª Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também