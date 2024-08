Flutuações no Preço do Ouro no Brasil: Análise das Tendências Recentes

O noticiário econômico está sendo muito movimentado pela alta do preço do ouro, que vem atingindo seguidos recordes históricos de máximas nos preços. Para quem quer aproveitar o momento e investir no ativo, entender os fatores responsáveis pela flutuação do preço do metal é essencial.

Neste ativo, vamos analisar os motivos por trás da valorização do ouro e as tendências do ativo do momento. Você verá o impacto da economia e política global no preço do metal precioso e os cuidados necessários para ingressar nesse mercado:

Fatores que influenciam o preço do ouro

valor do ouro hoje é influenciado por uma série de fatores relacionados à economia e geopolítica mundial. Atualmente, as variáveis estão convergindo para que o preço do ouro esteja em um sua máxima histórica no mês de agosto, atingindo pela primeira vez o valor de 2.500 dólares por onça.

São várias as explicações para o metal precioso estar em seu patamar histórico dos preços, incluindo:

Política de juros dos Estados Unidos

O ouro é um investimento bastante sensível às decisões do Federal Reserve sobre a taxas de juros dos Estados Unidos. Isso porque o metal tende a ser mais procurado pelos investidores em momentos de juros baixos, visto que os ativos atrelados ao índice se tornam menos atrativos.

Com os números divulgados recentemente sobre a inflação e emprego no país da América do Norte , o mercado aposta em uma redução da taxa de juros no país. Assim, os investidores estão se antecipando e tomando as posições no ouro, o que eleva o preço do ativo.

Risco de guerra no Oriente Médio

Em tempos de guerra ou crise econômica, o ouro historicamente se valoriza. Isso porque as calamidades afetam inúmeras cadeias globais, prejudicando as atividades comerciais e fazendo as moedas correntes perderem seu valor por conta da inflação.

Nesses momentos, o ouro se torna um porto seguro aos investidores, que saem das posições de maior risco, como ações, para mercados mais sólidos. Questões como a pandemia de Covid-19 e a Guerra da Ucrânia são exemplos de eventos globais que valorizaram o metal nos últimos anos.

Com o risco de guerra no Oriente Médio entre Irã e Israel, o mesmo fenômeno está ocorrendo. A possibilidade do conflito se escalar e envolver outros países também pressionam a economia global e faz muitos players tomarem posições no ouro.

Crescimento dos países asiáticos

Nos últimos anos, os países asiáticos estão entregando os maiores números de crescimento da economia mundial e sendo grandes consumidores de ouro. Países como China e Índia estão aplicando as suas reservas no metal precioso, movimento que também ajuda na valorização do ativo.

O crescimento econômico desses países também influencia no preço do dólar, que está passando por um momento de desvalorização em relação a outras moedas globais. Esse fator também pressiona o preço do metal para cima, visto a correlação entre os ativos (se o dólar cai, o ouro tendencialmente sobe).

Efeito “manada”

Embora os fundamentos para a valorização do ouro sejam sólidos, as flutuações do preço de qualquer ativo também são muito influenciados pelo efeito manada. Basicamente, isso ocorre quando os players do mercado tomam suas decisões imitando os demais, o que pode gerar alta volatilidade em diversos tipos de investimentos.

Assim, parte da valorização do ouro se deve também aos investidores que compram o ativo baseado no comportamento dos demais players. Caso alguma expectativa do mercado não se cumpre (Federal Reserve não baixe os juros, por exemplo) isso pode gerar o movimento contrário e ocasionar uma significativa baixa dos preços.

Qual a tendência do preço do ouro?

Seja por uma visão macroeconômica do ouro ou pela análise gráfica da cotação do ativo, o metal encontra-se em tendência de alta, seja em curto, médio ou longo prazo.

Historicamente, o ouro sempre foi considerado dos investimentos mais sólidos, sendo uma reserva de valor reconhecida mundialmente que serviu de lastro para a emissão monetária até os anos 70. O caráter finito do metal e seu valor prático faz com que permaneça sendo um ativo que tende a se valorizar permanentemente.

Já considerando o curto prazo, o ativo rompeu ao longo de 2024 a importante resistência de 2.000 dólares, que vinha sendo testada nos últimos anos, mas sem força para ser rompida. A tendência é que esse patamar de preço vire suporte em momentos de correção e que o ativo continue se valorizando.

No entanto, é muito importante que o investidor fique atento ao noticiário e aos movimentos dos gráficos para encontrar a melhor oportunidade de tomada de posições. Fatores como a eleição para presidente dos Estados Unidos e a escalada das tensões no Oriente Médio podem modificar a expectativa do mercado em relação ao ouro.

Portanto, embora o momento seja favorável a quem queira investir no metal precioso, é essencial agir com cautela e diversificar os investimentos.