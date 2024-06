Acidente de moto devido a ondulação na pista gera indenização; o que fazer nestes casos?

SIGA O SCA NO

Buraco no asfalto - Crédito: Agência Brasil

A justiça federal do Rio Grande do Sul condenou o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT) a indenizar um motoqueiro que caiu e fraturou a clavícula em uma rodovia federal devido a ondulações pista. A indenização de R$ 20 mil foi uma compensação por danos morais e materiais.

Mas e se isso acontecer conosco, como proceder?

Segundo o advogado especialista em Direito Administrativo, Alexandre Mazza da Mazza Advocacia , primeiro é preciso esclarecer que as ruas, estradas e avenidas são bens públicos, por isso acidentes decorrentes de má conservação, ondulações ou buracos geram direito de a vítima ser indenizada.

Os incidentes mais comuns envolvem buracos ou bueiros destampados nas ruas da cidade, causando prejuízos para motoristas que acabam quebrando a roda, destruindo a suspensão, além de outros danos.

É importante, inicialmente, documentar bem os prejuízos sofridos, tirando muitas fotos que mostrem os danos causados pelo incidente. Depois, não deixe de fotografar também o buraco na rua.

De posse dessas fotos, e tendo também o comprovante de quanto foi gasto na oficina, entre no site da prefeitura local e abra uma reclamação no setor de atendimento ao munícipe ou na ouvidoria, isso porque muitos municípios já têm meios administrativos de reparar esse tipo de prejuízo sem precisar de um advogado ou abrir um processo na justiça.

Não conseguindo resolver administrativamente, procure o juizado de pequenas causas no fórum local, e lá você conseguirá informações de como entrar com uma ação para reparação do prejuízo. Lembrando que ações judiciais propostas nos juizados não precisam de advogado.

Leia Também