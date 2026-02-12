Pesquisa da UFSCar avalia inteligência emocional de cuidadores de pacientes oncológicos

Estudo convida voluntários para participação online (Foto: Canva) -

Uma pesquisa desenvolvida na área de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está investigando habilidades emocionais específicas de pessoas que atuam como cuidadoras de pacientes oncológicos sem formação profissional para essa função. O estudo é voltado a familiares ou integrantes da rede de apoio que desempenham o papel de cuidado.

A participação é voluntária, anônima e realizada de forma online, por meio do preenchimento de testes psicológicos que avaliam a inteligência emocional. Os interessados podem acessar o link: https://www.psicologi.co/cuida.

O estudo enfoca habilidades consideradas fundamentais para o manejo das demandas emocionais e sociais no contexto do cuidado, organizadas em três conjuntos principais. O primeiro é a regulação emocional, que envolve controle de impulsos, manejo da sobrecarga emocional e fatores de resiliência diante de situações estressantes.

Também será avaliada a empatia, incluindo responsividade emocional, empatia cognitiva e empatia compassiva. Por fim, a pesquisa analisa a organização e sociabilidade emocional, ou seja, a capacidade de identificar, compreender e acompanhar a evolução das emoções ao longo do tempo.

O trabalho, intitulado “Avaliação da inteligência emocional de cuidadores de pacientes oncológicos”, é conduzido por Melissa Sueros Torres, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSi) da UFSCar, sob orientação do professor Fabiano Koich Miguel, do Departamento de Psicologia (DPsi). A pesquisa conta com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Os interessados podem obter mais informações pelo e-mail melissa.sueros@estudante.ufscar.br ou pelo WhatsApp (31) 98990-0550.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 82650524.4.0000.5504).