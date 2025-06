Acidente entre ônibus e caminhão causa congestionamento na WL

Compartilhar no facebook

Crédito: Artesp

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (26), causou lentidão e interdição parcial na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 244, em Ibaté, no sentido capital/interior. A colisão traseira envolveu um caminhão Mercedes-Benz e um ônibus Marcopolo Paradiso.

Segundo informações da concessionária Econoroeste, que administra o trecho, o acidente aconteceu devido à morosidade no trânsito provocada por obras na via. O caminhão não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do ônibus, que seguia à frente.

Todos os 15 ocupantes dos veículos 14 passageiros do ônibus e o condutor do caminhão saíram ilesos.

