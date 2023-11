Restaurante em São Carlos abre agenda para confraternizações de fim de ano; confira atrações e menu

El Cardal serve churrasco gaúcho-argentino em São Carlos - Crédito: reprodução

O restaurante El Cardal, um dos pioneiros a se especializar em churrasco gaúcho-argentino em São Carlos, abriu a agenda de 2023 para as tradicionais confraternizações de fim de ano.

Além do funcionamento durante o almoço, o restaurante também estará de portas abertas, de quinta a sábado no jantar, para receber o público que está em busca de um local para realizar a comemoração de fim de ano, seja com os colegas do trabalho, com a família ou os amigos.

Assim, basta entrar em contato com o El Cardal pelo número (16) 996191769 para conferir as datas disponíveis e reservar o dia e o horário de sua preferência.

Em todos os dias reservados para as comemorações de fim de ano, o restaurante contará com música ao vivo e um menu para lá de especial, que oferecerá uma diversidade de opções de comidas típicas de boteco, churrasco de parrilla e pratos da culinária japonesa.

As três opções gastronômicas estarão inclusas no buffet, que será cobrado por pessoa. Não há quantidade mínima de pessoas para fazer a reserva.

Em dúvida sobre o local para realizar aquela confraternização de fim de ano que vai dar o que falar em 2024? Então, o El Cardal é a opção perfeita para encerrar 2023 com chave de ouro. Acompanhe o restaurante pelo Instagram e pelo Facebook e fique por dentro das novidades e informações sobre a agenda 2023 de confraternizações do El Cardal.

