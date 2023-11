Love Funk Fest São Carlos terá 12h de muito som no Gabrielle Cultural Lounge Bar

Além de muita música durante 12 horas seguidas, a organização antecipa a presença de uma máquina de espuma para trazer ainda mais emoção, além de um evento 100% open bar em todos setores.

E tem mais: A On Off Eventos trará para São Carlos, MC Paiva, de apenas 20 anos. O artista, de São José do Rio Preto é considerado uma das maiores revelações do funk e será a principal atração do evento que terá, de acordo com os organizadores, mais cinco atrações.

Os ingressos do 1º lote promocional já estão à venda e os preços variam entre R$ 60 setor único a R$ 120 camarote. Os valores estão sujeito a alterações. Os convites podem ser comprados através da plataforma Q2 Ingressos.



Para comprar: MC PAIVAPara comprar: https://quero2ingressos.com.br/events/love-funk-fest-gabrielli-24102023012118

Davi Paiva é de São José dos Campos e começou a carreira em 2020, É um dos MCs que mais ganhou destaque no país. Seu maior sucesso, "Casei com a Putaria", produzido ao lado de Ryan SP e Kotim, atingiu o primeiro lugar de streaming de setembro até o meio de outubro do ano passado.

Outros destaques do artista são "Bandido não Dança", que alcançou mais de 2 milhões de visualizações no Youtube, "Doce Veneno", também produzida com Kotim, e que soma mais de 14 milhões de visualizações, "Bagulho Louco" e "01 não é 02" além de "Fala na Cara" entre outros sucessos.

Seu vídeo mais recente, "Prêmio Nobel", publicado na terça-feira, contabiliza mais de 43 mil visualizações. Em outubro do ano passado, Paiva surgiu no painel da Times Square, em Nova York, em uma ação com o Spotify.

Quando: 09 de dezembro

Onde: Victório Bonucci, 920, no Jardim Tangará.

Instagram: https://www.instagram.com/onoffeventos_alternativos

WhatsApp: (16) 99614-4105





Muita agitação irá marcar os primeiros dias de dezembro quando, em uma realização da On Off Eventos Alternativos, acontece no Gabrielle Cultural Lounge Bar, o esperado Love Funk Fest Sao Carlos. Serão 12 horas de muita festa em dois ambientes, que começa às 18h do dia 9 de dezembro, um sábado. O evento será na rua Victório Bonucci, 920, no Jardim Tangará.