Está precisando licenciar seu empreendimento junto ao Corpo de Bombeiros, AVCB E CLCB?

Temos soluções completas para auxiliar você a emitir ou renovar de forma simples e descomplicada

Assessoria e Consultoria em Projetos de Proteção Contra Incêndio, PTS – Projeto Técnico Simplificado, PT – Projeto Técnico e CLCB – Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros

Solicite uma visita: Fone (16) 3374-3570

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO (PTS)

Procedimento usado para regularização de edificações, quando essas, possuírem até 750 m² de área construída com, no máximo, três pavimentos ou até 1.500 m² de área construída com, no máximo, 6 m de altura. (IT 42/2019 CBPMESP).

PROJETO TÉCNICO (PT)

Procedimento usado para regularização de edificações, quando essas, possuírem mais de 1.500 m² de área construída, ou estiverem fora dos parâmetros exigidos para PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO.

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)

Documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, após apresentação dos documentos comprobatórios, certificando que a edificação ou área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra incêndio.

INSEG – Serviços em Segurança do Trabalho

Telefone: (16) 3374 3570

Rua Tiradentes, 158, Jardim Macarengo – São Carlos – SP.

E-mail: contato@insegprotecao.com.br

Site: https://insegprotecao.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/www.insegprotecao.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/insegseguranca/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também