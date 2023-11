Cozinha DaNAVE oferece marmitex diariamente no almoço, além de salgados para eventos em geral

Crédito: divulgação

Você conhece a Cozinha DaNAVE?

É mais que um lugar que oferece deliciosas refeições caseiras e salgados para festa. É um ambiente de sabor onde a solidariedade é o ingrediente principal!

Na Cozinha DaNAVE (https://www.instagram.com/cozinhadanave/) os pratos são preparados com ingredientes frescos e um toque todo especial. E se você está planejando um evento, saiba que na Cozinha DaNAVE fazemos, sob encomenda, deliciosos salgados para tornar a ocasião ainda mais especial.

Ao escolher a Cozinha DaNAVE você não está apenas saboreando uma comida deliciosa, mas também está fazendo parte de uma causa maior, pois toda a renda é revertida para o atendimento às crianças da Nave Sal da Terra.

Junte-se a nós nessa jornada de sabor e solidariedade!

Uma nave com coração de mãe

Instituição atende cerca de 400 crianças e 85 idosos em situação de vulnerabilidade no Jardim Zavaglia

A Nave Sal da Terra (https://navesaldaterra.com/) é uma instituição sem fins lucrativos, que nasceu em 2010, no Jardim Zavaglia, bairro de grande vulnerabilidade social, por idealização de um grupo de profissionais atuantes na sociedade de São Carlos.

Atendendo atualmente cerca de 400 crianças e adolescentes, de 2 a 17 anos, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, a instituição desenvolve atividades de educação, cultura, esporte, lazer e cidadania, com o único propósito de torná-los aptos a exercerem seus direitos e deveres de cidadãos dignos em condições de igualdade em informações, vivências e repertório.

Com o fim da pandemia, a Nave Sal da Terra passou a atender 85 idosos do Centro do Idoso que, assim como as crianças e adolescentes, tem sua alimentação garantida através do café da manhã, almoço, café da tarde e jantar oferecidos diariamente.

O atendimento na instituição é estendido aos sábados de manhã, quando as crianças realizam jogos e brincadeiras livres, além de se alimentaram no local também nesse dia.

Como é o trabalho com as crianças?

A Nave Sal da Terra (https://www.instagram.com/navesaldaterra/) conta com 40 profissionais contratados. São coordenadores, professores, educadores, monitores, cozinheiras, auxiliares de limpeza e manutenção, capacitados para exercerem sua função com excelência. Além deles, outros 10 voluntários e estagiários auxiliam nas atividades extras desenvolvidas nos finais de semana.

Muitas crianças atendidas pela instituição são filhos de mães provedoras da família. Para que elas possam sair cedo para trabalhar, a Nave Sal da Terra inicia o atendimento a partir das 7h e, além das atividades educacionais propostas, garante que a rotina diária para a frequência na escola regular seja cumprida.

Conheça e ajude a Nave Sal da Terra

Uma campanha Pela Paz!

