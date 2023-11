ADN Construtora lança seu primeiro empreendimento no Jardim Embaré

SIGA O SCA NO

Vila das Rosas conta com 500 unidades de apartamentos de 2 dormitórios cada, varanda e acesso por elevador. (Imagem ilustrativa) -

A ADN Construtora, empresa do Grupo ADN acaba de lançar o seu 11º empreendimento vertical em São Carlos, o Vila das Rosas, que estará localizado no Jardim Embaré, bairro em plena expansão, valorização e com um comércio local bem desenvolvido e diversificado.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) superior a R$ 100 milhões, o Vila das Rosas integra o Minha Casa Minha Vida e chega à São Carlos para atender quem busca por moradia acessível e de qualidade, contando com os subsídios do programa.

Reconhecida por seus empreendimentos inovadores, o Vila das Rosas segue o conceito condomínio-clube com mais de 15 itens de lazer. “Seguimos com o nosso plano de expansão e queremos continuar investindo cada vez mais em nossa cidade sede, como também em outros municípios paulistas. O Vila das Rosas será um sucesso de vendas e com valorização contínua, ou seja, ótimo para morar e excelente para investir”, comenta Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN.

Empreendimento da Grupo ADN é perfeito para quem busca conforto, segurança e qualidade de vida. (Imagem ilustrativa)

ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO

O Vila das Rosas é composto por 25 blocos de 5 andares cada, acessíveis por elevador. São 500 unidades de apartamentos de 2 dormitórios cada. O condomínio fechado conta também com portaria 24 horas e dispõe de vagas de garagem para todas as unidades.

No total, serão 518 vagas, sendo 485 para moradores no geral, 25 vagas PcD, 5 vagas TEA (Transtorno do Espectro Autista) e 3 vagas de Apoio (táxi e carros por aplicativo). “Além de seguirmos nossas políticas institucionais e práticas ESG, somos comprometidos com a sociedade e essas vagas exclusivas são fundamentais para promovermos a acessibilidade e inclusão em nosso empreendimento”, afirma Donadon.

Todos os apartamentos contam com uma varanda para momentos relaxantes, uma cozinha integrada com a área de serviço, banheiro e uma espaçosa sala de estar e jantar para aproveitar momentos especiais em família. Além disso, os apartamentos foram projetados com infraestrutura para instalação de ar-condicionado.

Os futuros moradores poderão aproveitar os quiosques Steak House e Happy Hour para encontros com os amigos e familiares. (Imagem ilustrativa do espaço Happy Hour)

MAIS DE 15 ATRATIVOS DE LAZER

O Vila das Rosas será entregue com 17 itens de lazer para que os futuros moradores possam desfrutar dos melhores momentos com a família e amigos. Todas as áreas de lazer serão entregues equipadas e completas.

Desde o bicicletário para os amantes de pedal até o ADN Shop uma loja autônoma para atender as necessidades de compras dentro do condomínio. O Vila das Rosas terá também um car wash, horta, quiosques de happy hour e steak house, lounge, praça de convívio, pet place, piscina adulto e infantil, pomar, playground, redário, espaço fitness e espaço piquenique.

Um dos grandes diferenciais no lazer deste empreendimento é que ele contará com uma meia quadra esportiva que poderá ser usada tanto para atividades físicas como para jogos esportivos e muita diversão de todas as idades.

Um dos diferenciais do Vila das Rosas é a meia quadra esportiva, além de mais outros 16 itens de lazer. (Imagem ilustrativa)

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO NO JARDIM EMBARÉ

O Vila das Rosas está estrategicamente localizado no Jardim Embaré, bairro em plena expansão e com um comércio local bem desenvolvido e diversificado, permitindo que os moradores tenham maior comodidade, sem a necessidade de se deslocarem até o centro da cidade.

Com acesso fácil às principais vias da cidade, escolas, hospitais e áreas verdes, o Jardim Embaré oferece o ambiente perfeito para uma vida plena e equilibrada. Os moradores do Vila das Rosas terão uma vida urbana tranquila e poderão criar uma conexão conveniente com tudo o que o bairro e a cidade têm a oferecer.

O novo empreendimento imobiliário irá contribuir diretamente para a expansão e valorização do bairro e também do município, além de promover um movimento extremamente positivo para a economia local e geração de emprego.

Vila das Rosas tem estrutura de condomínio-clube com piscina adulto e infantil, espaço fitness, playground e muito mais. (Imagem ilustrativa)

IMÓVEL SE ENQUADRA NO MINHA CASA, MINHA VIDA

O Grupo ADN tem sido um parceiro ativo do Minha Casa Minha Vida e segue atendendo aos requisitos e diretrizes estabelecidos pelo programa, inclusive a ADN Construtora se destaca pela excelência em seus empreendimentos e por proporcionar acesso à moradia de qualidade aos seus clientes.

“Seguimos a premissa básica de que moradia deve ser segura e de qualidade. Inclusive, a maioria dos nossos empreendimentos que se enquadram no Minha Casa Minha Casa contam com diferenciais de alto padrão como elevadores em cada torre, área de lazer com piscina e churrasqueira, espaço pet, mercado autônomo, espaço gourmet, portaria 24 horas, espaço fitness, bicicletário, localização privilegiada entre outros atributos”, finaliza Pedro Donadon.

Vila das Rosas da ADN Construtora se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida. (Imagem ilustrativa)

PLANTÕES DE VENDAS

Para conhecer melhor o Vila das Rosas e obter mais informações, a ADN Construtora conta com dois Plantões de Vendas localizados na Av. São Carlos, 1885, centro e na Rua Miguel Petroni, 3320, no Santa Felícia. Também é possível fazer um tour virtual pelo apartamento no site www.adnconstrutora.com.br ou solicitar mais informações pelo WhatsApp: (16) 3600-8646.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também