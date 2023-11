ADN Construtora entrega 320 apartamentos em São Carlos

Susan Marin foi a primeira a receber as chaves do imóvel e logo abriu as portas do seu lar para conhecê-lo junto com amigos e familiares. “Há tanto tempo eu espero por esse momento. Ter meu apartamento parecia tão distante, mas com a facilidade que tive para fazer o financiamento, consegui realizar o meu sonho. Hoje é o melhor dia da minha vida”, comentou.

ADN Construtora sorteou 3 prêmios de R$ 1mil cada entre os clientes que receberam suas chaves no evento.

Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN recepcionou as autoridades e clientes que foram receber as chaves de seus novos lares em uma verdadeira festa, que contou com tendas de comes e bebes, atrações infantis e sorteio de três cheques de mil reais para os moradores. “Além de receberem as chaves de seus apartamentos, presenteamos três com R$ 1 mil cada. Desejamos elas que aproveitem a grana extra e realizem mais sonhos”, destaca Pedro Donandon.

O empreendimento contou com subsídios do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal e também do Programa Casa Paulista, do Governo Estadual. Este último contribuiu com R$1,3 milhão em 120 apartamentos. As autoridades também conferiram de perto a excelência das entregas realizadas pela ADN Construtora, visitando os apartamentos recém-entregues aos moradores.

A entrega das chaves é um dos momentos mais especiais para os clientes da ADN.

Para Pedro Donadon a entrega teve um sabor a mais, já que o Grupo ADN atingiu a marca de 5 mil lares entregues em seus 12 anos de história. “Para nós, cada entrega é única e especial e alcançar a marca de 5 mil unidades entregues demonstra a solidez do nosso Grupo. Olhar no olho de quem confiou em nosso trabalho e realizou o seu sonho com a ADN é motivo de muito orgulho para nós. Ver a felicidade e emoção das famílias é contagiante. Ficamos extremamente gratos por contribuir com o desenvolvimento da cidade e para a realização de milhares de sonhos”, diz.

Clima festivo marca evento de entrega de chaves.

Eli Corrêa Filho destacou o compromisso do Governo do Estado de São Paulo com as moradias de qualidade, reforçando que é uma pauta extremamente importante e que o governador Tarcísio de Freitas trabalha para que cada vez mais pessoas possam conquistar o seu imóvel próprio. “O nosso governador Tarcísio pauta a sua gestão nos 3 D’s, de Diálogo, Desenvolvimento e Dignidade. E mantém a habitação como prioridade porque sabe que o lar é a base de uma família. É uma alegria fazer parte da realização de sonhos. Continuaremos fazendo a nossa parte aqui em São Carlos e em todo o Estado", garantiu.

Clientes comemoram a entrega das chaves de seu apartamento.

Rodson Magno do Carmo destacou o trabalho realizado pela PROHAB no apoio às construtoras e às parcerias público-privadas, fomentando a construção de mais moradias em São Carlos, destacando também a importância dos investimentos realizados pelo Grupo ADN na cidade, que promove a geração de empregos e movimenta a economia local.

A ADN Construtora segue realizando sonhos da casa própria em São Carlos e região. Atualmente, conta com unidades disponíveis no Flor de Liz Residence, com apartamentos de 2 dormitórios sendo 1 suíte, varanda, lazer completo e toda segurança e conforto de um condomínio-clube. O empreendimento está estrategicamente localizado nos altos do Santa Felícia, se enquadra no Minha Casa, Minha Vida e está com documentação grátis se for financiado pelo programa do governo.

Família reunida para receber as chaves do novo lar no Vila das Orquídeas.