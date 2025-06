Lucas Leão assume Secretaria da Educação

Advogado Lucas Leão, novo secretário de saúde - Crédito: arquivo pessoal

O prefeito Netto Donato (PP) anunciou nas suas redes sociais, na noite desta segunda-feira, 23 de junho, que o advogado e ex-secretário de Governo da gestão do prefeito Airton Garcia, Lucas Leão, é o novo titular da Pasta da Educação. Leão é um quadro de alta confiança do atual prefeito.

Ele substituirá o vice-prefeito Roselei Françoso (MDB). Netto informou que Roselei assumirá novos desafios estratégicos, mas não definiu qual será a nova missão do vice. Roselei iniciou o governo à frente da Pasta de Desenvolvimento Econômico.

Leia abaixo o texto divulgado pelo prefeito de São Carlos:

“Nosso governo é construído com diálogo, dedicação e espírito de equipe — e hoje damos mais um passo importante para fortalecer ainda mais esse trabalho.

Anuncio que o nosso vice-prefeito Roselei Françoso deixa a Secretaria Municipal de Educação para assumir, com mais força, um papel estratégico dentro da nossa gestão. Roselei é um parceiro incansável, com uma contribuição valiosa à frente da Educação e do Desenvolvimento Econômico, e terá uma participação ainda mais próxima na definição dos rumos do nosso governo. Sua experiência em articulação e compromisso com São Carlos serão essenciais nesta nova etapa.

E recebemos de volta Lucas Leão, parceiro da nossa alta confiança, para assumir a Secretaria de Educação. Um jovem gestor com grande experiência administrativa, olhar atento para os desafios da rede pública e capacidade de liderar com seriedade, escuta e planejamento. Lucas chega para dar continuidade ao trabalho e, ao mesmo tempo, imprimir novos ritmos e soluções.

