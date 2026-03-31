ParanÃ¡ comemora R$ 3 milhÃµes para "RaspadÃ£o" do Cidade Aracy

Arena RaspadÃ£o - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

O vereador Paraná Filho (PP) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta terça-feira, 31 de março, e não poupou elogios ao prefeito Netto Donato (PP) e ao deputado federal Maurício Neves (PP) pela conquista de R$ 3 milhões para investimentos no chamado “Raspadão”, campo de futebol todo de areia existente no Cidade Aracy. O “estádio” recebeu, em um jogo do Campeonato de Futebol Amador, no último domingo, 29 de março, cerca de 2.000 pessoas.

O vereador Dé Alvim (SOLIDARIEDADE) questionou a afirmação do jornalista Nei Santos, na Rádio Jovem Pan, que chegou a questionar, nesta segunda-feira, 30 de março, um investimento de tal valor no campo de futebol. “Eu fico triste quando falam isso. Vai investir onde então, no Damha? Eu conheço o jornalista e foi uma fala discriminatória”, disse ele.

FURTOS – Paraná Filho, que foi por muito tempo secretário de Desenvolvimento Rural e Proteção Animal, afirmou que a pasta, que fica nas proximidades do CDHU, tem sofrido muitos furtos. A pasta é comandada pelo coronel Wellington desde que Paraná foi exonerado pelo prefeito Netto.

Paraná chegou a ironizar o grande número de policiais que trabalham no local, insinuando que um tromba com o outro e que não podem ocorrer tantos furtos como têm sido registrados. Ele afirmou que tal fato pode comprometer até mesmo a reabertura dos Restaurantes Populares.

“Eu vou pedir para o secretário Michel Yabuki aumentar o patrulhamento no local. Eu destinei mais de R$ 100 mil de emendas para câmeras de segurança. Se for necessário, usem estes recursos para ampliar a segurança no local e evitar os furtos. Será que em São Carlos rato está fazendo ninho na orelha de gato?”, indagou o vereador.

Em um aparte, o vereador Sérgio Rocha (PRD) afirmou que o local está todo aberto e sem o aparato necessário para ampliar a segurança e evitar a ação dos ladrões.

Leia TambÃ©m