Viatura da GM de São Carlos capota durante treinamento

Uma viatura da Guarda Municipal de São Carlos capotou durante treinamento ocorrido nesta terça-feira, 4, no pátio do Tiro de Guerra de São Carlos.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, o acidente, sem vítimas, aconteceu durante treinamentos que os GMs realizam com frequência no sentido de aprimorar as atividades no combate à criminalidade.

Segundo a assessoria, a viatura irá passar por reparos mecânicos e estar à disposição da GM para o patrulhamento preventivo e ostensivo.

