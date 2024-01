Tristeza em Ibaté: corpos de dois jovens da cidade são encontrados em cemitério clandestino

SIGA O SCA NO

Axel e João Vitor - Crédito: arquivo pessoal

Ibaté está de luto. Dois corpos encontrados em um cemitério clandestino na cidade de Taquaritinga, são de jovens da cidade. O reconhecimento foi feito por familiares nesta quinta-feira (11).

As vítimas foram identificadas como Axel Guilherme das Graças Mariotto e João Vitor Rosa da Silva. Segundo o delegado de Taquaritinga, Claudemir Pereira da Silva, eles tinham passagens pela polícia. Confira a entrevista com o delegado no vídeo abaixo.

Entrevista: Auro Ferreira/Rádio Massa.

A Polícia investiga os motivos do crime, a autoria e como eles foram enterrados no local que fica na área rural da cidade. Além dos corpos de Axel e João Vitor, outros três foram localizados na mesma mata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também